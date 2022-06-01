Uzņēmumu Katalogs
Bloom Energy
Bloom Energy Algas

Bloom Energy algu diapazons svārstās no $9,535 kopējā atalgojumā gadā Datu analītiķis apakšējā galā līdz $306,525 Ķīmijas inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Bloom Energy. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Biomedicīnas inženieris
$225K
Ķīmijas inženieris
$307K
Kontroles inženieris
$129K

Datu analītiķis
$9.5K
Datu zinātnieks
$119K
Elektroinženieris
$170K
Finanšu analītiķis
$157K
Aparatūras inženieris
$236K
Mehāniskais inženieris
$164K
Pārdošana
$289K
Programmatūras inženieris
$72.4K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Bloom Energy, ir Ķīmijas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $306,525. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Bloom Energy, ir $163,815.

Citi Resursi