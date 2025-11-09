Uzņēmumu katalogs
Block
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnieks
  • Level 5
  • Australia

Datu zinātnieks Līmenis

Level 5

Līmeņi uzņēmumā Block

Salīdzināt līmeņus
  1. Level 3
  2. Level 4
  3. Level 5
    4. Rādīt 3 Vairāk līmeņu
Vidējā Gadā Kopējā atlīdzība
A$135,221
Pamatalga
A$160,945
Akciju piešķīrums ()
A$49,053
Bonuss
A$0
Block logo
+A$90.1K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$31.1K
Datadog logo
+A$54.4K
Verily logo
+A$34.2K
Don't get lowballed
Jaunākās algu ziņas
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Block

Saistītie uzņēmumi

  • Quanta Services
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi