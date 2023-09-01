Uzņēmumu katalogs
Blinkit Algas

Blinkit algas svārstās no $1,656 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $84,834 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blinkit. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $47.8K
Produkta vadītājs
Median $43.2K

Grāmatvedis
$1.7K
Administratīvais asistents
$4.8K
Biznesa operāciju vadītājs
$44K
Biznesa analītiķis
$24.6K
Datu analītiķis
$20.6K
Cilvēkresursi
$4.4K
Programmu vadītājs
$14K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Blinkit, ir Programmatūras inženieris at the Software Engineer 3 level ar gada kopējo atlīdzību $84,834. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Blinkit, ir $29,655.

Citi resursi