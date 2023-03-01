Uzņēmumu katalogs
Blinkist Algas

Blinkist algas svārstās no $49,575 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $165,219 Štāba vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blinkist. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/6/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $76.2K
Štāba vadītājs
$165K
Cilvēkresursi
$53.4K

Mārketings
$49.6K
Produkta vadītājs
$115K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$95.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Blinkist, ir Štāba vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $165,219. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Blinkist, ir $85,814.

