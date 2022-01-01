Uzņēmumu katalogs
Blink Health
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Blink Health Algas

Blink Health algas svārstās no $35,529 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $504,161 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blink Health. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/10/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $235K
Biznesa analītiķis
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Datu zinātnes vadītājs
$504K
Datu zinātnieks
Median $150K
Produkta dizainers
Median $165K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $275K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Blink Health uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Blink Health, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $504,161. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Blink Health, ir $177,025.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Blink Health

Saistītie uzņēmumi

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi