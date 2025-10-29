Uzņēmumu katalogs
Blend360
Blend360 Biznesa analītiķis Algas

Mediānā Biznesa analītiķis atlīdzības in United States pakete Blend360 kopā ir $100K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Blend360 kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
company icon
Blend360
Senior Data Analyst
New York, NY
Kopā gadā
$100K
Līmenis
-
Pamatalga
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Blend360?
Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai Blend360 in United States, ir gada kopējā atlīdzība $115,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Blend360 Biznesa analītiķis pozīcijai in United States, ir $100,000.

