Blackbaud Algas

Blackbaud algas svārstās no $41,650 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $223,875 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blackbaud. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/17/2025

Programmatūras inženieris
Staff B $116K
Senior B $136K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Produkta menedžeris
Median $98.1K
Projektu menedžeris
Median $106K

Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $180K
Biznesa analītiķis
$81.3K
Biznesa attīstība
$62.3K
Klientu apkalpošana
$41.7K
Cilvēkresursi
$224K
Produkta dizaineris
$101K
Pārdošana
$95.7K
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.4%

G 3

Akciju veids
RSU

Blackbaud uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Blackbaud, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $223,875. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Blackbaud, ir $100,500.

Citi resursi