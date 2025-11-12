Uzņēmumu katalogs
Black & Veatch
  • Algas
  • Civilinženieris

  • Konstruktoru inženieris

Black & Veatch Konstruktoru inženieris Algas

Mediānā Konstruktoru inženieris atlīdzības in United States pakete Black & Veatch kopā ir $107K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Black & Veatch kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mediānais pakete
company icon
Black & Veatch
Civil Engineer
Ann Arbor, MI
Kopā gadā
$107K
Līmenis
4
Pamatalga
$107K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Black & Veatch?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Konstruktoru inženieris pozīcijai Black & Veatch in United States, ir gada kopējā atlīdzība $143,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Black & Veatch Konstruktoru inženieris pozīcijai in United States, ir $107,000.

