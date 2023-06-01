Uzņēmumu Katalogs
Bitvavo
Bitvavo Algas

Bitvavo algu diapazons svārstās no $77,652 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $137,703 Projektu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Bitvavo. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/25/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $104K

Backend programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
$77.7K
Produkta vadītājs
$130K

Projektu vadītājs
$138K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Bitvavo, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $137,703. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Bitvavo, ir $117,110.

