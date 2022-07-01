Uzņēmumu katalogs
Bitrise
Bitrise Algas

Bitrise algas svārstās no $52,260 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $209,040 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Bitrise. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/12/2025

$160K

Mārketings
$95.4K
Produkta dizainers
$52.3K
Produkta vadītājs
$125K

Programmu vadītājs
$133K
Programmatūras inženieris
$209K
BUJ

The highest paying role reported at Bitrise is Programmatūras inženieris at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $209,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bitrise is $124,936.

