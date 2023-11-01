Uzņēmumu Katalogs
BIC
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

BIC Algas

BIC algu diapazons svārstās no $48,878 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $219,708 Programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BIC. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Datu analītiķis
$75.9K
Programmu vadītājs
$220K
Programmatūras inženieris
$48.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programmatūras inženieru vadītājs
$122K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Rolul cel mai bine plătit raportat la BIC este Programmu vadītājs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $219,708. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BIC este $98,734.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš BIC

Saistītie Uzņēmumi

  • Flipkart
  • Snap
  • Stripe
  • Microsoft
  • Uber
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi