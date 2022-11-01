Uzņēmumu Katalogs
BHP
BHP Algas

BHP algu diapazons svārstās no $58,621 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $194,281 Grāmatvedis augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BHP. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $103K

Pilna steka programmatūras inženieris

Grāmatvedis
$194K
Korporatīvā attīstība
$121K

Datu zinātnieks
$128K
Ģeoloģijas inženieris
$156K
Aparatūras inženieris
$78.5K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$88.5K
Mehāniskais inženieris
$138K
Produkta dizainers
$101K
Produkta vadītājs
$142K
Projektu vadītājs
$159K
Pārdošana
$58.6K
Risinājumu arhitekts
$94.2K
Tehniskais programmu vadītājs
$181K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Den högst betalande rollen som rapporterats på BHP är Grāmatvedis at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $194,281. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på BHP är $124,515.

