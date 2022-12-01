Uzņēmumu Katalogs
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Algas

Berkeley Research Group algu diapazons svārstās no $62,310 kopējā atalgojumā gadā Administratīvais asistents apakšējā galā līdz $233,825 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Berkeley Research Group. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/13/2025

$160K

Vadības konsultants
Median $100K
Administratīvais asistents
$62.3K
Programmatūras inženieris
$234K

Riska kapitālists
$101K

Asociētais

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Berkeley Research Group, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $233,825. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Berkeley Research Group, ir $100,250.

