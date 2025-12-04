Uzņēmumu katalogs
Berkeley Lab
Berkeley Lab Materiālu inženieris Algas

Vidējā Materiālu inženieris kopējā atlīdzība in United States Berkeley Lab svārstās no $68.9K līdz $100K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Berkeley Lab kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$79.1K - $90.1K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$68.9K$79.1K$90.1K$100K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Berkeley Lab?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Materiālu inženieris pozīcijai Berkeley Lab in United States, ir gada kopējā atlīdzība $100,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Berkeley Lab Materiālu inženieris pozīcijai in United States, ir $68,850.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Berkeley Lab

Citi resursi

