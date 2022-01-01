Uzņēmumu katalogs
Benevity
Benevity Algas

Benevity algas svārstās no $40,275 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $128,036 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Benevity. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Median $91.3K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Produkta dizaineris
Median $87.3K
Produkta menedžeris
Median $92.3K

Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $128K
Biznesa analītiķis
$72.3K
Klientu apkalpošana
$40.3K
Programmu menedžeris
$58.9K
Risinājumu arhitekts
$91.5K
Tehnisko programmu menedžeris
$53.9K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Benevity uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Benevity, ir Programmatūras inženierijas menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $128,036. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Benevity, ir $87,266.

