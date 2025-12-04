Uzņēmumu katalogs
Benchling
Benchling Kiberdrošības analītiķis Algas

Vidējā Kiberdrošības analītiķis kopējā atlīdzība Benchling svārstās no $160K līdz $222K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Benchling kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$171K - $201K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$160K$171K$201K$222K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Benchling uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai Benchling, ir gada kopējā atlīdzība $222,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Benchling Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir $159,600.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.