Ben & Frank Programmatūras inženieris Algas

Vidējā Programmatūras inženieris kopējā atlīdzība in Mexico Ben & Frank svārstās no MX$407K līdz MX$581K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ben & Frank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$24.9K - $29.1K
Mexico
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Ben & Frank in Mexico, ir gada kopējā atlīdzība MX$581,143. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ben & Frank Programmatūras inženieris pozīcijai in Mexico, ir MX$407,297.

Citi resursi

