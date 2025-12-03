Uzņēmumu katalogs
Vidējā Cilvēkresursi kopējā atlīdzība in Nicaragua BELLA+CANVAS svārstās no NIO 206K līdz NIO 282K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu BELLA+CANVAS kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cilvēkresursi pozīcijai BELLA+CANVAS in Nicaragua, ir gada kopējā atlīdzība NIO 282,281. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BELLA+CANVAS Cilvēkresursi pozīcijai in Nicaragua, ir NIO 206,188.

