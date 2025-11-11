Uzņēmumu katalogs
Mediānā Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris atlīdzības in Russia pakete Bell Integrator kopā ir RUB 1.31M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bell Integrator kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Mediānais pakete
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Kopā gadā
RUB 1.31M
Līmenis
Middle
Pamatalga
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonuss
RUB 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris pozīcijai Bell Integrator in Russia, ir gada kopējā atlīdzība RUB 3,204,203. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Bell Integrator Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris pozīcijai in Russia, ir RUB 1,307,376.

