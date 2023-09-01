Uzņēmumu katalogs
Beam Mobility
Beam Mobility Algas

Beam Mobility algas svārstās no $25,870 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $273,407 Štāba vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Beam Mobility. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/5/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $35.3K
Biznesa operācijas
$47.6K
Štāba vadītājs
$273K

Projektu vadītājs
$25.9K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Beam Mobility, ir Štāba vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $273,407. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Beam Mobility, ir $41,466.

