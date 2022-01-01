Uzņēmumu katalogs
Beachbody
Beachbody Algas

Beachbody algas svārstās no $116,000 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $208,950 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Beachbody. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $139K
Datu zinātnieks
Median $116K
Produkta vadītājs
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programmatūras inženierijas vadītājs
$209K
Tehnisko programmu vadītājs
$170K
BUJ

The highest paying role reported at Beachbody is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beachbody is $148,920.

