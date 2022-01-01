Uzņēmumu katalogs
BDO
BDO Algas

BDO algas svārstās no $8,150 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $179,295 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BDO. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $86.5K

Datu inženieris

Vadības konsultants
Median $68.1K
Grāmatvedis
$8.1K

Administratīvais asistents
$91.8K
Biznesa analītiķis
$55.2K
Datu analītiķis
$79K
Datu zinātnes vadītājs
$87K
Datu zinātnieks
$64.7K
Finanšu analītiķis
$40.5K
Cilvēkresursi
$77.6K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$42.9K
Investīciju banķieris
$45.2K
Produkta vadītājs
$61.7K
Projektu vadītājs
$179K
Pārdošana
$113K
Risinājumu arhitekts
$62.5K

Datu arhitekts

Tehnisko programmu vadītājs
$135K
Nevar atrast savu amatu?

Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

