Uzņēmumu katalogs
BD
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

BD Algas

BD algas svārstās no $12,361 kopējā atlīdzībā gadā Dibinātājs zemākajā līmenī līdz $230,840 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BD. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $125K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Mehānikas inženieris
Median $95K

Kvalitātes inženieris

Biomedicīnas inženieris
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Biznesa analītiķis
Median $90K
Datu analītiķis
Median $97.5K
Datu zinātnieks
Median $145K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $205K
Projektu vadītājs
Median $110K
Pārdošana
Median $195K
Mārketings
Median $212K
Produkta vadītājs
Median $126K
Grāmatvedis
$121K
Biznesa operācijas
$80.6K
Klientu apkalpošana
$25K
Elektrotehnikas inženieris
$93.3K
Finanšu analītiķis
$197K
Dibinātājs
$12.4K
Ģeoloģijas inženieris
$94.9K
Cilvēkresursi
$186K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $200K
Produkta dizainers
$122K
Programmu vadītājs
$124K
Personāla atlases speciālists
$68.3K
Regulatīvie jautājumi
$90.8K
Kiberdrošības analītiķis
$209K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$231K
Risinājumu arhitekts
$128K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots BD, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $230,840. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BD, ir $122,400.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta BD

Saistītie uzņēmumi

  • Ameriprise Financial
  • Danaher
  • Skillsoft
  • Werner Enterprises
  • AeroVironment
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi