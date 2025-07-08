Uzņēmumu katalogs
BCP
BCP Algas

BCP algas svārstās no $13,186 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $75,745 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BCP. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $36K

Backend programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $43K
Biznesa analītiķis
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$13.2K
Produkta vadītājs
$75.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots BCP, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $75,745. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BCP, ir $36,005.

Citi resursi