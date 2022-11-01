Uzņēmumu katalogs
BCI
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

BCI Algas

BCI algas svārstās no $38,592 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $81,455 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BCI. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $80K
Produkta vadītājs
$81.5K
Pārdošana
$38.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots BCI, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $81,455. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BCI, ir $80,014.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta BCI

Saistītie uzņēmumi

  • Netflix
  • Flipkart
  • Databricks
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi