BCG Digital Ventures Algas

BCG Digital Ventures algu diapazons svārstās no $57,839 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $327,256 Riska kapitālists augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BCG Digital Ventures. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Produkta vadītājs
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Programmatūras inženieris
Median $162K
Datu zinātnieks
$159K

Cilvēkresursi
$134K
Vadības konsultants
$156K
Produkta dizainers
$111K
Produkta dizaina vadītājs
$166K
Darbinieku atlases speciālists
$57.8K
Programmatūras inženieru vadītājs
$159K
UX pētnieks
$121K
Riska kapitālists
$327K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā BCG Digital Ventures, ir Riska kapitālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $327,256. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā BCG Digital Ventures, ir $158,547.

