Uzņēmumu katalogs
BCE
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

BCE Algas

BCE algas svārstās no $38,868 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $125,819 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BCE. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Datu inženieris

Datu zinātnieks
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Produkta vadītājs
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Risinājumu arhitekts
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Datu arhitekts

Kiberdrošības analītiķis
Median $72.7K
Biznesa analītiķis
Median $59.3K
Pārdošana
Median $38.9K
Datu analītiķis
Median $60.8K
Finanšu analītiķis
Median $62.5K
Mārketings
Median $60.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $108K
Produkta dizainers
Median $54.9K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $79.7K
Grāmatvedis
$69.2K

Tehniskais grāmatvedis

Biznesa operācijas
$62.5K
Datu zinātnes vadītājs
$108K
Mārketinga operācijas
$60.7K
Projektu vadītājs
$79.6K
Pārdošanas atbalsts
$54.8K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots BCE, ir Produkta vadītājs at the CP4 level ar gada kopējo atlīdzību $125,819. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BCE, ir $72,645.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta BCE

Saistītie uzņēmumi

  • Microsoft
  • Tesla
  • Pinterest
  • Google
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi