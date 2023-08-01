Uzņēmumu katalogs
BC Hydro
BC Hydro Algas

BC Hydro algas svārstās no $64,604 kopējā atlīdzībā gadā Mehānikas inženieris zemākajā līmenī līdz $96,767 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BC Hydro. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Elektrotehnikas inženieris
$89.1K
Cilvēkresursi
$65.5K
Mehānikas inženieris
$64.6K

Projektu vadītājs
$68.3K
Tehnisko programmu vadītājs
$96.8K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots BC Hydro, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $96,767. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BC Hydro, ir $68,290.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta BC Hydro

