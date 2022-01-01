Uzņēmumu katalogs
BBVA USA
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

BBVA USA Algas

BBVA USA algas svārstās no $59,352 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $177,383 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BBVA USA. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/5/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Datu zinātnieks
$162K
Cilvēkresursi
$59.4K
Programmatūras inženieris
$86K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Programmatūras inženierijas vadītājs
$177K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

The highest paying role reported at BBVA USA is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta BBVA USA

Saistītie uzņēmumi

  • First Command
  • Clarifai
  • Panorama Education
  • Gong
  • iManage
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi