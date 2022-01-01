Uzņēmumu katalogs
BBC
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

BBC Algas

BBC algas svārstās no $23,231 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $137,102 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BBC. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/5/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $134K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Grāmatvedis
$52.1K
Biznesa analītiķis
$89.4K
Datu analītiķis
$69K
Datu zinātnieks
$82.9K
Cilvēkresursi
$66.3K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$64.7K
Mehānikas inženieris
$70.2K
Produkta dizainers
$23.2K
Risinājumu arhitekts
$121K
UX pētnieks
$62.7K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

El puesto con mayor salario reportado en BBC es Programmatūras inženierijas vadītājs con una compensación total anual de $137,102. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BBC es $69,014.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta BBC

Saistītie uzņēmumi

  • The Telegraph
  • Bertelsmann
  • Findmypast
  • YouView
  • Viacom18
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi