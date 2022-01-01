Uzņēmumu katalogs
Basis Technologies
Basis Technologies Algas

Basis Technologies algas svārstās no $70,853 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $242,661 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Basis Technologies. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $96K
Datu analītiķis
$95.9K
Datu zinātnieks
$73.4K

Mārketings
$70.9K
Produkta vadītājs
$243K
Personāla atlases speciālists
$88.4K
Pārdošana
$209K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$220K
The highest paying role reported at Basis Technologies is Produkta vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $242,661. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Basis Technologies is $95,938.

Citi resursi