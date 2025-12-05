Uzņēmumu katalogs
BankWest
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Australia pakete BankWest kopā ir A$121K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu BankWest kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Mediānais pakete
company icon
BankWest
Software Engineer
Perth, WA, Australia
Kopā gadā
$79.1K
Līmenis
L2
Pamatalga
$79.1K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Jaunākie algu pieteikumi
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai BankWest in Australia, ir gada kopējā atlīdzība A$192,819. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BankWest Programmatūras inženieris pozīcijai in Australia, ir A$134,383.

