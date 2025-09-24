Uzņēmumu katalogs
Banking Circle
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Denmark pakete Banking Circle kopā ir DKK 566K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Banking Circle kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Kopā gadā
DKK 566K
Līmenis
-
Pamatalga
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
Bonuss
DKK 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
2 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Banking Circle in Denmark, ir gada kopējā atlīdzība DKK 963,619. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Banking Circle Programmatūras inženieris pozīcijai in Denmark, ir DKK 566,448.

