Vidējā Produkta dizaineris kopējā atlīdzība in United States B&H Photo Video svārstās no $130K līdz $189K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu B&H Photo Video kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$149K - $170K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$130K$149K$170K$189K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Produkta dizaineris datis par B&H Photo Video lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā B&H Photo Video?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai B&H Photo Video in United States, ir gada kopējā atlīdzība $188,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots B&H Photo Video Produkta dizaineris pozīcijai in United States, ir $129,600.

