Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Bamboo Rose kopā ir ₹3.45M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bamboo Rose kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
company icon
Bamboo Rose
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹3.45M
Līmenis
-
Pamatalga
₹3.45M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
9 Gadi
The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Bamboo Rose in India sits at a yearly total compensation of ₹3,737,801. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bamboo Rose for the Programmatūras inženieris role in India is ₹3,445,154.

