Uzņēmumu katalogs
Babbel
Babbel Algas

Babbel algas svārstās no $63,584 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $114,637 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Babbel. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/16/2025

Programmatūras inženieris
Median $87.9K

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $115K
Biznesa analītiķis
$93.5K

Datu analītiķis
$63.6K
Cilvēkresursi
$83.9K
Mārketings
$70.7K
Produkta dizainers
$68.4K
Produkta vadītājs
$75.8K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Babbel, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $114,637. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Babbel, ir $79,850.

