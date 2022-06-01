Uzņēmumu katalogs
Aya Healthcare
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Aya Healthcare Algas

Aya Healthcare algas svārstās no $110,744 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizaineris zemākajā līmenī līdz $237,180 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aya Healthcare. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $175K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Produkta menedžeris
Median $165K
Produkta dizaineris
$111K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Projektu menedžeris
$131K
Personāla atlases speciālists
$146K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$237K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Aya Healthcare, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $237,180. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aya Healthcare, ir $155,481.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Aya Healthcare

Saistītie uzņēmumi

  • Roblox
  • Microsoft
  • Intuit
  • Spotify
  • Lyft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi