Avidbots
Avidbots Algas

Avidbots algu diapazons svārstās no $92,263 kopējā atalgojumā gadā Produkta vadītājs apakšējā galā līdz $121,187 Personāla operācijas augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Avidbots. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $93.7K
Personāla operācijas
$121K
Produkta vadītājs
$92.3K

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Avidbots, ir Personāla operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $121,187. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Avidbots, ir $93,655.

