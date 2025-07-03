Uzņēmumu katalogs
Avid
Avid Algas

Avid algas svārstās no $72,823 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $162,787 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Avid. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/26/2025

$160K

Produkta dizainers
$139K
Projektu vadītājs
$163K
Programmatūras inženieris
$72.8K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Avid, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $162,787. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Avid, ir $139,300.

Citi resursi