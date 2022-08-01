Uzņēmumu katalogs
Avid Technology Professionals
Avid Technology Professionals Algas

Avid Technology Professionals algas svārstās no $81,594 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $125,625 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Avid Technology Professionals. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/27/2025

$160K

Mārketinga operācijas
$107K
Projektu vadītājs
$126K
Programmatūras inženieris
$81.6K

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Avid Technology Professionals, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $125,625. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Avid Technology Professionals, ir $107,485.

