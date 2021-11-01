Uzņēmumu katalogs
Aviatrix
Aviatrix Algas

Aviatrix algas svārstās no $81,397 kopējā atlīdzībā gadā Klientu panākumi zemākajā līmenī līdz $301,500 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aviatrix. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/26/2025

$160K

Programmatūras inženieris
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Klientu panākumi
$81.4K
Pārdošanas inženieris
$219K

Risinājumu arhitekts
$302K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Aviatrix uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Aviatrix, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $301,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aviatrix, ir $233,200.

Citi resursi