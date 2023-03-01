Uzņēmumu katalogs
Avetta
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Avetta Algas

Avetta algas svārstās no $100,284 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $402,000 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Avetta. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/26/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $132K
Datu zinātnes vadītājs
$402K
Produkta vadītājs
$137K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Projektu vadītājs
$100K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Avetta คือ Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $402,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Avetta คือ $134,600

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Avetta

Saistītie uzņēmumi

  • PayPal
  • Roblox
  • Airbnb
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi