Avenue Code
Avenue Code Algas

Avenue Code algas svārstās no $22,038 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $201,000 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Avenue Code. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/26/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $30.1K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $95.9K
Biznesa analītiķis
$111K

Produkta dizainers
$39.6K
Projektu vadītājs
$201K
Personāla atlases speciālists
$22K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$52.3K
Risinājumu arhitekts
$71.6K
UX pētnieks
$135K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Avenue Code, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Avenue Code, ir $71,640.

