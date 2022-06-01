Uzņēmumu katalogs
Avaya
Avaya Algas

Avaya algas svārstās no $21,134 kopējā atlīdzībā gadā Tehniskais rakstnieks zemākajā līmenī līdz $218,900 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Avaya. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/26/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $21.8K
Finanšu analītiķis
$181K
Produkta vadītājs
$112K

Projektu vadītājs
$34.3K
Personāla atlases speciālists
$125K
Pārdošana
$219K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$149K
Risinājumu arhitekts
$128K
Tehniskais rakstnieks
$21.1K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Avaya, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $218,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Avaya, ir $125,424.

Citi resursi