AvantStay
AvantStay Algas

AvantStay algu diapazons svārstās no $104,520 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieru vadītājs apakšējā galā līdz $122,400 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AvantStay. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/9/2025

$160K

Cilvēkresursi
$107K
Programmatūras inženieris
$122K
Programmatūras inženieru vadītājs
$105K

Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at AvantStay is Programmatūras inženieris at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AvantStay is $106,530.

