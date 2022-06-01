Uzņēmumu Katalogs
Avant
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Avant Algas

Avant algu diapazons svārstās no $99,500 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $306,626 Datu zinātnes vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Avant. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/9/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $150K
Produkta vadītājs
Median $110K
Datu analītiķis
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Datu zinātnes vadītājs
$307K
Datu zinātnieks
$181K
Produkta dizainers
$99.5K
Programmatūras inženieru vadītājs
$285K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Avant, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $306,626. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Avant, ir $150,000.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Avant

Saistītie Uzņēmumi

  • Vanguard
  • Kraken
  • Lendio
  • Cyndx
  • Guild Mortgage
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi