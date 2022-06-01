Uzņēmumu Katalogs
Avangrid Renewables
Avangrid Renewables Algas

Avangrid Renewables algu diapazons svārstās no $84,280 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $142,100 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Avangrid Renewables. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Datu zinātnieks
$84.3K
Finanšu analītiķis
$129K
Programmatūras inženieris
$142K

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Avangrid Renewables, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $142,100. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Avangrid Renewables, ir $129,350.

