Avaloq
Avaloq Algas

Avaloq algu diapazons svārstās no $44,589 kopējā atalgojumā gadā Tehniskais rakstītājs apakšējā galā līdz $134,325 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Avaloq. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $132K
Biznesa analītiķis
$127K
Produkta vadītājs
$133K

Risinājumu arhitekts
$134K
Tehniskais rakstītājs
$44.6K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Avaloq, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $134,325. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Avaloq, ir $131,925.

