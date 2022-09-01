Uzņēmumu Katalogs
AutoTrader
AutoTrader Algas

AutoTrader algu diapazons svārstās no $29,862 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $155,662 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AutoTrader . Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $64.8K
Klientu apkalpošana
$29.9K
Datu zinātnieks
$69.7K

Produkta vadītājs
$98.2K
Programmatūras inženieru vadītājs
$156K
Risinājumu arhitekts
$105K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā AutoTrader , ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $155,662. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā AutoTrader , ir $83,961.

