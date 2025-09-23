Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in United States Autodesk svārstās no $188K year M1 līmenim līdz $406K year M5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $300K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Autodesk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Autodesk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)
